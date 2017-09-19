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إنشاء جهازي تنمية مدينة حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة

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مصراوي Masrawy

إنشاء جهازي تنمية مدينة حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة

12:14 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

إنشاء جهازي تنمية مدينة حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة

أرشيفية

كتبت- ندى الخولي:

أصدر مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزارياً رقم 746 لسنة 2017، بإنشاء جهازين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهما: (جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر – جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة).

وأفاد القرار أن البناء التنظيمي للجهازين يشكل على النحو السابق اعتماده لأجهزة المدن ذات المستوى التنظيمى (أ)، وتُحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لهما، طبقاً لما تضمنه الهيكل التنظيمى المعتمد، ويتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصورة من القرار.

وأشار مدبولى إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتمد في جلسة سابقة التقسيم الإداري للمساحات الصادر بشأنها القرارات أرقام (504 لسنة 1979، 397 لسنة 1991، 325 لسنة 1995، 471 لسنة 1996، 109 لسنة 2000، 163 لسنة 2001، 30 لسنة 2003، 269 لسنة 2006، 89 لسنة 2009، 77 لسنة 2017، 230 لسنة 2017)، الصادرة بإنشاء مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر كمدن جديدة، وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، حيث تم التقسيم إلى 4 أجهزة مدن جديدة، وهي: (جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد - جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر - جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر - جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة).

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