الحلقة (16) من "يا ملكا قلبي": عبير تكتشف أن جمال كشف خطتها

كتب : أروا الشوربجي منذ 17 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "يا مالكا قلبي" ، طلبت "سارة" التي تقوم بدورها الفنانة لمياء طارق، من زوجها "خالد" الذي يقوم بدوره الفنان حسين المهدي، أن تعمل لأنها ضاقت من البقاء وحدها في المنزل بدونه وهو بعمله.

عرفت "عبير" التي تقوم بدورها المغنية شذي حسون، أن "جمال" الذي يقوم بدوره الفنان فايز السعيد قد كشف لعبتها عليه وتنكرها تحت اسم "ميسا" صديقته.

كان بسبب الحديث الذي وجهته "ندي" توأم "شذي" والتي تقوم بدورهما الفنانة ريتا حايك، لـ"سامر" الذي يقوم بدوره الفنان وائل نجم، في آخر مقابلة بينهم، غضي "سامر" وقرر الانفصال عنها، وذهبت "شذي" إليه وقامت بمصالحته عن الحديث السيء.

مسلسل "يا مالكا قلبي" من إخراج عارف الطويل، وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق، وحسين المهدي، وخالد نجم، وسميرة البارودي، وريتا حايك، وأحمد صالح، وأحمد الجسمي، وفايز السعيد، وشذى حسون.