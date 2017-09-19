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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً تاريخيا خلال الفترة القليلة الماضية حيث وصل سعر الذهبالعالمي إلى أقصى ارتفاع له مسجلاً مبلغ  1,330.64 دولار أمريكي، أما عن أسعار الذهب في مصر فقد شهدت إرتفاعاً ملحوظاً وخاصة في ظل تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.

نقدم لحضرتكم تحديث لحظى لـ سعر الذهب في مصر اليوم، وأيضا من خلال بورصات المعادن العالمية، وسوف نتابع كافة التغييرات التي سوف يتعرض لها المعدن الأصفر، حيث يواجه سعر الذهب ارتفاعات طفيف فى الآونة الأخيرة وذلك بسبب الارتفاع الذي يتعرض له سعر الأوقية بالسوق العالمي والانخفاض الذي تتعرض له العملة الأمريكية، ويرتبط بصورة أو بأخرى بسعر الذهب في الآونة الأخيرة بالسعر العالمي صعودا وهبوطا.

اليوم بالدمغة

ضريبة الدمغة هى تلك الضريبة إلى يتم إضافتها على سعر المشغولات الذهبية هذا بخلاف السعر الرسمي لمعدن الذهب، حيث تتراوح ما بين 25 جنيه و60 جنيه تدفع على الجرام الواحد، وهذا يتوقف على مستوى المشغولات الذهبية ويتوقف أيضا على ماركة تلك المشغولات، وهي تعد واحدة من أنواع الضريبة المضافة التي حددتها الدولة والتي يتم إضافتها إلى سعر السلع مما يؤدي إلى رفع سعرها أكثر، وصارت الضريبة المضافة ضمن العوامل والضرائب التي أدت إلى رفع سعر الذهب، وأحد أسباب بعد المشترين عنه من تسبب فى إصابة حركة شراء المعدن الأصفر بالركود.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-9-2017

السعر العالمي : 1,325.03 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 741 إلى 743
عيار 22 679 إلى 681
عيار 21 648 إلى 650
عيار 18 555 إلى 557
عيار 14 432 إلى 433
عيار 12 370 إلى 371
الاونصة 23,032 إلى 23,103
الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200
الكيلو 740,571 إلى 742,857

المصدر : مصر 365

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