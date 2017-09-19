موانئ بورسعيد تستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالي الحركة 15 سفينة.

وأشارت في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما غادر الميناء أيضا سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة السفينه DRIBAS تضع علم أوكرانيا وتحمل على متنها 27500 ألف طن قمح، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات.

وأكد البيان أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.