بالصور.. وكيل "تعليم أسيوط" يجتمع بمسؤولي الأمن استعدادا للعام الدراسي

أسيوط ​- أسامة صديق:​

أكد صلاح فتحي بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،​ضرورة التأكد من توافر كافة مقومات​الأمن​ والسلامة داخل​المنشآت التعليمية بكافة الإدارات،​مشيرًا إلى أنها من​أهم الركائز إن لم تكن الركيزة الأساسية لتوفير بيئة​آمنة، سواء للإدارة والمدرسين والطلبة ليقوم كل منهم بأداء واجبه والتزاماته على خير وجه.

جاءذلك خلال لقاء وكيل الوزارة بمسؤولي الأمن بالإدارات المختلفة بحضور محمد عبدالمعتمد مدير إدارة الأمن بالمديرية، وعماد فهمي وكيل الإدارة.

وأضاف وكيل الوزارة لا بد لمسؤول الأمن من القيام​بعملية تثقيف​للطلبة والطالبات عن مفهوم​الأمن والسلامة المدرسيه وما هي​أهميتها وطرق الوقاية والإجراءات والمتطلبات، مشددا على ضرورة جعل المدرسة بيئة ملائمة للدراسة.

وطالب وكيل الوزارة مسؤولي أمن الإدارات بالعمل على توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بمتطلبات الأمن والسلامة مشيرا إلى ضرورة وضع خطة لإخلاء المدرسة من الطلاب في حالة الكوارث والحوادث.

ومن جانبه أوضح محمد عبدالمعتمد،​مدير إدارة الأمن بالمديرية،​أنه تم من خلال الاجتماع وضع ضوابط يتبعها مسؤول الأمن بالإدارات ليتم تطبيقها داخل المنشأة التعليمية من بينهما ضرورة تأمين المدرسة ضد أي أخطار "التسلل، السرقة، الحريق، وما دون ذلك"، مع ضرورة التأكد من أن يكون مسؤول الأمن بكل مدرسة حسن السير والسلوك وذا سمعة طيبة ومعطاء.

وأضاف مدير إدارة الأمن أنه تم التنبيه على مسؤولي الأمن بالإدارات بالمرور على النوبتجيات بالمدارس لحصر المخالفات والسلبيات من بوابة المدرسة مرورا بدورات المياه والفصول من كهرباء وصيانة ورفع تقرير بذلك.