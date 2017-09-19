​بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزراة بدأت تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، حيث يتم تسليم قطع أراضي الحي الأول بالكامل بإجمالي 1307 قطع، وأراضي الحي الثاني بالكامل باجمالي 1348 قطعة، وبعض المناطق بالحيين الثالث والرابع بإجمالي 1000 قطعة.

وأكد مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم تسليم الأراضي للحاجزين كاملة المرافق (مياه – صرف – تليفونات – كهرباء – رى)، موضحاً أن التسليم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 18/1/2018، طبقاً للجدول الذي سبق الإعلان عنه بالصحف، ويجب على الحاجزين إحضار أصل إخطار الحجز، وسداد القسط الأول.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بدأ تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً، والتي تم طرحها بالقرعة للمصريين بالداخل، حيث يتم تسليم قطع أراضي الحي السابع بالكامل، بإجمالي 957 قطعة.