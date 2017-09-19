​وزير الصحة: نواقص الأدوية لا تتجاوز 25 صنفًا.. والرئاسة تتابعنا كل أسبوعين

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن عدد النواقص لم يتجاوز 25 صنفًا وفقا للإحصاء الذي أجرته الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الشهر الماضي.

وأضاف عماد خلال كلمته في مؤتمر "ميكنة قطاع الصيدلة"، اليوم الثلاثاء، أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن حصر أعداد النواقص هي الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح أن هناك إحدى الجهات غير المعتمدة التي أعلنت أن عدد النواقص بلغ 1400 صنف واصفا أياه بأنه لا يمت للحقيقة بصلة، مشددا على أن تلك الأرقام المغلوطة تعد عبثا بالأمن القومي المصري والهدف منها إثارة البلبلة لدى الشعب.

ولفت إلى أنه مع اشتداد أزمة نواقص الأدوية العام الماضي لم تتجاوز 230 صنفا دوائياً.

أشار وزير الصحة إلى أن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء يتابعان قضية نواقص الأدوية كل أسبوعين من الوزارة.

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http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2017/9/18/1156620/