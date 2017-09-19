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الأرصاد: ارتفاع درجة الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: ارتفاع درجة الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35

12:00 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الأرصاد: ارتفاع درجة الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود غدًا طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وأضافت الهيئة، أنه بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر إلى متر ونصف، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وفى البحر الأحمر شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 35

الاسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطرح 21 33

السلوم 21 37

سيوة 21 38

بروسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 21 32

رفح 21 31

الاسماعيلية 21 32

السويس 22 35

رأس سدر 25 34

نخل 19 33

نويبع 25 33

طابا 21 33

كاترين 12 32

الطور 24 32

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 26 33

الفيوم 23 37

بنى سويف 21 37

المنيا 22 37

اسيوط 22 37

سوهاج 23 37

قنا 23 40

الاقصر 24 40

اسوان 25 40

ابو سمبل 23 39

الوادى الجديد 22 39

شلاتين 25 35

ابو رماد 25 35

راس حدربة 25 33

حلايب 25 33

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