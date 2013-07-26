الحلقة (15) من "قمر الشام": المعلم شهران يقتل أبو عبده.. ونادر يموت غرقا في البئر

كتب : مروة مدحت منذ 13 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة (15) من مسلسل "قمر الشام" بطلب القاضي من الزعيم أبو حمزة أن يبعث رجاله للقبض على المعلم أبو عبده، ويذهب أبو عبده إلى القهوة بصحبة البلطجية، فيهرب المواطنين من القهوة، ويعود المعلم شهران لمنزله ويأخذ سلاحه، بينما يطلب "الدز" من حارس الحارة أن يغلق أبواب الحارة.

يخبر حمبو القاضي بأمر أسامة، بينما يطلب القاضي من أحد رجال الحارة أن يحمي أسامة حتى لا يقتله كوكيه، ويمتدح القاضي ما فعله الواوي مؤكدا له إنه من داخله إنسان طيب وروحه نقية، ويرفض الحارس دخول أم بكري الحارة فيتدخل "الدز" ويدخلها.

ويذهب المعلم شهران ورجاله إلى المعلم أبو عبده ورجاله على القهوة، ويطلب من أبو عبده أن يواجه وجها لوجه، فإضا انتصر عليه وقتله فلن يلومه أحد، أما إذا نجح شهران في قتل أبو عبده يكون قد أخذ بثأر أخيه المعلم صبحي، وتبدأ المشاجرة بين رجال أبو عبده ورجال المعلم شهران.

ويحاول أبو عبده قتل شهران فيصيب أحد رجال الحارة بدلا منه، وتتذكر أم جمال حادثة مقتل أخيها صبحي، ويصيب شهران أبو عبده، فيهرب رجاله، ويموت المعلم أبو عبده ويأمر المعلم شهران نذير أن يذهب لدفنه بعيدا عن مدافن الحارة، بينما يسقط نادر مغشيا عليه داخل البئر الذي كان يصلحه، ويخرجه رجال الحارة.

ويقبض رجال الزعيم أبو حمزة على رجال أبو عبده، ويذهبوا بهم إلى الزعيم أبو حمزة، فيأمرهم أن يذهبوا بهم للقاضي، وينقل شهران نادر إلى المستشفى، لتراه عفاف هناك، ويخبر الطبيب رجال الحارة أن نادر توفى، ويبلغ أحد رجال الحارة الزعيم بوفاة نادر.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا ومنى واصف وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي والإخراج لمروان بركات.