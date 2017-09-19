حقيقة الصورة المتداولة لـ«نادية الجندي» وابنها الأكبر من «عماد حمدي»

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، صورة للفنانة الكبيرة نادية الجندي مرفقة بصورة أخرى لنادر عماد حمدي، الابن الأكبر للفنان الراحل عماد حمدي، وادعى البعض أنه ابن الفنانة "نادية الجندي"، ساخرين من كبر شكله نسبة إليها رغم أنها أكبر منه في السن.

وخرجت الفنانة "نادية الجندي" بعدها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" لتوضح حقيقة الأمر، وتنفي أن "نادر" ابنها، حيث نشرت صورة لـ"هشام"، ابنها الوحيد من "عماد حمدي"، وعلّقت عليها: "ردا على مانشر على الميديا.. باحب أوضح إن دي صورتي مع ابني الوحيد هشام عماد حمدي والابن الأصغر لعماد حمدي، الذي أنجبته بعد زواجي من عماد حمدي الله يرحمه وعمري ١٦ عاما، وهو ابني وأخويا وصديقي، لأن الفرق بينا في العمر مش كبير.. وأحب أوضح إن الصورة اللي انتشرت على السوشيال الميديا اليومين دول دي مش صورة ابني هشام، دي صورة الأستاذ نادر الابن الأكبر لعماد حمدي من زوجته الأولى السيدة فتحية شريف".

وفي حين تبلغ الفنانة "نادية الجندي" من العمر حاليًا 79 عامًا؛ فإن "نادر"، الابن الأكبر لعماد حمدي يبلغ من العمر 68 عامًا، وفقًا لتصريحاته لأحد المواقع الإخبارية، وهو ما جعل البعض يقارن بينهما في السن وعلامات الكبر.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير الجدل حول الفنانة "نادية الجندي" بسبب زواجها من الراحل "عماد حمدي"، حيث نقلت تقارير صحفية في وقت سابق عن مذكرات عماد حمدي أن الفنانة نادية الجندي هي السبب الرئيسي في إفلاسه، وزعمت المذكرات أنه أنتج لها فيلم "بمبة كشر" الذي تكلّف مبالغ عالية ووضع فيه كل أمواله، وتجنبًا للضرائب كتب الفيلم باسمها، واتفق معها على أخذ نسبة من الإيرادات، وبعد النجاح الذي حققه الفيلم رفضت أن تعطيه أي مبلغ من إيراداته، واستولت عليها كلها كما استولت على شقته بالزمالك، مما اضطره بعدها للعيش مع زوجته السابقة فتحية شريف وابنهما نادر في شقة متواضعة.

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وردّت نادية الجندي على ذلك وقتها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "ردًّا على ما كتب في المواقع للمرة المليون عن علاقتي بالفنان الكبير الرحل ‫‏عماد حمدي من ناس مرضى نفسيين، مش عارفين يهاجموني إزاي، بنشر مثل هذه الشائعات المغرضة اللي هدفها تشوية صورتي قدام جمهوري الحبيب وقدام الناس اللى بتحبني، باحب أرد وأقول لهم كلمة واحدة حسبي الله ونعم الوكيل، ويعلم الله أن عماد حمدي الله يرحمه كان أب ليا وليس زوجًا فقط، وهو والد ابني الوحيد ‫هشام‬، وأنا أطول زوجة عاشت معاه 12 سنة، وفارق السن بينا كان يزيد على 40 عامًا".

وتابعت: "وطوال فترة زواجي منه لم يساعدني على الإطلاق، بالعكس كان يريدني زوجة وأما فقط، وطوال فترة زواجنا لم أقدم أي بطولات تذكر، كلها كانت أدوارًا ثانية أو ثانوية، ولما أنتجت فيلم بمبة كشر" أولى بطولاتي، والذي أنتجته من مكاسب بوتيك الأزياء الخاص بي، عماد حمدي لم يكتب الفيلم باسمي كمنتجة حتى يهرب من الضرائب كما كتب مؤخرًا، والفيلم موجود ارجعوا للتتر (أفلام عماد حمدي تقدم).. يعنى كل اللي بيتقال غير صحيح، وده يثبت إن كل كلامهم كدب في كدب، وتم كتابة الفيلم باسم عماد حمدي عشان التوزيع باسم فنان معروف في السوق وقتها، لأني كنت وجهًا جديدًا، وكان أيضًا ضمن أبطال الفيلم".

وأضافت: "ويعلم الله أن الاكتئاب اللي أصابه في الفترة الأخيرة كان بسبب وفاة شقيقه التوأم ‏عبد الرحمن‬ وكبر سنه، وبعد فيلم (بمبة كشر) وتاني فيلم أقدمه وأنتجه كان فيلم ‫(‏شوق)‬ وأيضًا عماد حمدي كان موجودًا بالفيلم، وده يثبت أن العلاقة كانت جيدة جدًا حتى بعد الطلاق ولم أنكر فضله، والأشياء الجميلة اللي تعلمتها منه، ولما تزوجت من ‫‏محمد مختار‬ وأول فيلم أنتجه (الباطنية‬) كان موجود عماد حمدي كبطل من أبطال الفيلم، وهو اللي أشرف على إنتاج هذا العمل".