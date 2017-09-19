مدرس تاريخ وأجره عن التمثيل «يصعب على الكافر».. 15 معلومة عن مجدي فكري

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عشق المسرح، وأحبته شاشة التليفزيون، أما السينما فلم تفتح له أبوابها إلا في أضيق الحدود، رغم موهبته الكبيرة بشهادة النقاد وكبار نجوم الفن، ومع ذلك لم ينل حظه من النجومية، وظل حبيس الأدوار الثانوية، ثم انحصرت معظم أدواره على خشبة المسرح، الذي يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة في مصر، لذا قد يجعله الكثيرون من أبناء الجيل الحالي، أو يعرفونه شكلا.

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنان مجدي فكري.

1- ولد في 19 سبتمبر 1963، أي أنه يبلغ من العمر 54 عاما.

2- تربى في أسرة متوسطة الحال، وتعود أصول والديها إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

3- تخرج في كلية الآداب، قسم تاريخ.

4- بدأ عمله كمدرس للتاريخ في قطر.

5- علاقته مع الفن بدأت بإخراجه أول مسرحية لطلاب المدرسة التي كان يعمل بها في قطر، للدخول بها في إحدى المسابقات التي كانت تنظمها إدارة التربية المسرحية، وحازت المسرحية على الجائزة الأولى حينها.

6- التحق بفرقة المسرح القطري، وشارك بالعديد من المسرحيات مع الفنانين القطريين ومنهم: "غانم السليطي، سنان المسلماني، علي حسن، سيار الكواري، فالح فايز، محمد البلم، محمد سلطان الكواري".

7- شارك في العديد من المسلسلات القطرية بعدما اكتسب خبرة فنية ساعدته على بدء مشوار النجومية في مصر.

8- اكتشفه المخرج المسرحي فهمي الخولي.

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9- قال إن الفنان الكبير محمود السعدني هو من أقنعه بالعودة إلى مصر، في حين نصحه الجميع بعدم العودة ومواصلة المشاركة بالأعمال الفنية القطرية.

10- أول ظهور سينمائي له كان في فيلم "سيداتي آنساتي"، مع الفنان محمود عبد العزيز، في عام 1989.

11- يعتبر دوره في فيلم "يا دنيا يا غرامي" بداية النجاح الحقيقي له، خاصة بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل فيه، بأحد المهرجانات.

12- ذكر أن المنتج رأفت الميهي كان معترضا على اختيار المخرج مجدي أحمد علي له في فيلم "يا دنيا يا غرامي"، إلا أن مجدي راهن الميهي على نجاحي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نجاح الفيلم أعلن الميهي خسارته أمام مجدي، وقال حينها الفنان نور الشريف إن السينما المصرية سيكون لها شأن كبير على أكتاف فنانين موهوبين كمجدي فكري.

13- يرى أن دوره في مسلسل "الوتد" عام 2000، مع كوكبة من نجوم التمثيل على رأسهم الراحلة هدى سلطان، من أهم الأدوار التي قدمها في مسيرته الفنية، إذ جسد شخصية الابن الأصغر لـ"فاطمة تعلبة"، الذي كانوا ينادونه بـ"أبو علّة" نظرا لإصابته بإعاقة تمنعه عن السير والحديث بشكل طبيعي.

14- شارك فيما يزيد على 100 عمل فني، ما بين أفلام مثل: "ابن كار، زمن أبو الدهب، خلطة فوزية، ماشيين بالعكس، مولانا"، ومسلسلات منها: "علشان ماليش غيرك، حارة الزعفراني، راجعلك يا اسكندرية، فريسكا، لقاء السحاب، بوابة الحلواني"، ومسرحيات مثل: "حب في التخشيبة، أخويا هايص وأنا لايص، خمس نجوم، البلطجية".

15- تأثر ماديا بعد ثورة 25 يناير، وقال في حوار صحفي: "بعض المنتجين حاولوا استغلال الأحداث السياسية لتقليل أجرى لدرجة لا تتناسب على الإطلاق مع تاريخي الفني، وللعلم أجري قبل الثورة كان يصعب على الكافر، لأني لم أكن من المحظوظين أو المحظيين، والآن يريدون تخفيضه".