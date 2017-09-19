إنجابها 3 أطفال وعذابها في القبر.. 5 شائعات لاحقت «أم كلثوم»

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كلما تزايدت نجومية الفنان، باتت حياته أرضا خصبة للشائعات، فمجرد خبر صغير في جزء أصغر بجريدة غير معروفة عن تلك الفنانة كان كفيلا أن يقيم الدنيا ولا يقعدها، خاصة إن لم يتم تكذيب ذلك الخبر في أقرب وقت، لذا كانت ولا تزال كوكب الشرق، أم كلثوم، موضعا للشائعات على صفحات الجرائد والمجلات، فلا يزال "النبّاشون" في الماضي يبحثون وراء هذه الأسطورة التي فاق بريقها نجوم السماء في عصر "جمال عبد الناصر"، إلى أن صارت أحد أركان النظام، ومن ثم اكتسبت حماية "ميري" لا يجرؤ أحدهم على خرقها، وعليه فإن الأسرار التي ادعى البعض كشفها بعد رحيل "الست" اُستقبلت بضجة واسعة، على اعتبار أن ذلك السر لم يعرف طريقه إلى العلن في فترة حياتها بحكم الحماية التي تحظى بها، والكثير من تلك الأخبار يمكن تصنيفها في باب "الشائعات".

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي أشهر 5 شائعات لاحقت "كوكب الشرق"، أم كلثوم في فترة حياتها وحتى بعد وفاتها.

1- قتل أسمهان

لاقى صوت المطربة أسمهان انتشارًا واسعًا في مصر فترة سيطرة أم كلثوم، لكنها حرصت على إقامة علاقة طيبة معها، ويروي أحمد الحفناوي عازف آلة الكمان في فرقة أم كلثوم، أن أسمهان كانت تحرص على لقاء "الست" بين فترة وأخرى، وتفترش الأرض تحت قدميها باكية كي تسمح لها بالغناء، لكن أم كلثوم لم تأمن لنجومية أسمهان المتزايدة، وظلت تحاربها وشقيقها فريد الأطرش، وفق ما ذكره الأخير في أثناء حواره مع الإذاعة اللبنانية.

وبعد رحيل الفنانة السورية بعدة سنوات، وجهت مجلة مصرية أصابع الاتهام لأم كلثوم على اعتبار أنها تخلصت من منافستها التي هددت عرشها الفني، ولاقى الخبر رواجًا يقال إنه آلم أم كلثوم كثيرًا، إلا أن أحد النقاد الموسيقيين صرح قائلا: "وفاة أسمهان كانت إنقاذًا لأم كلثوم لأن أسمهان كانت ستحتل المرتبة الأولى حتمًا"، ولكن يبقى الخبر حتى هذا اليوم في خانة "الشائعات" لعدم وجود دليل مادي يثبت صحته.

2- زواجها من مصطفى أمين

"نعم أم كلثوم تزوجت من مصطفى أمين، ولقد شاهدت رسائل غرامية أرسلتها أم كلثوم إلى مصطفى أمين كانت بدايتها تقول: إلى زوجي العزيز مصطفى أمين، والإمضاء في النهاية -المخلصة أم كلثوم- فاطمة ومؤرخة لسنة 1946"، هكذا صرحت الكاتبة الصحفية "نعم الباز" لموقع "العربية نت"، حول زواج أم كلثوم بالكاتب والصحفي مصطفى أمين، لكن لا يوجد دليل مادي على حديثها.

ويقال إن الضابط الذي كلف بالقبض على مصطفى أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم، عثر على ورقة زواج عرفي بينه وبين أم كلثوم في أثناء تفتيش مكتبه، وعندما حملها إلى الرئيس عبد الناصر علق غاضبًا على ذلك الأمر، نظرًا لقيمة أم كلثوم في الدولة.

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3- عذابها في القبر

شأنها شأن الكثير من الفنانين تم عمل مقاطع فيديو عنهم بعنوان "شاهد قبل الحذف.. أصوات صراخ وعذاب أم كلثوم في قبرها"، ومن ثم يلقى المقطع مشاهدات بالملايين، ما بين مصدق ومكذب، وحينها علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الأمر محذرًا ناشر الفيديو من "العبث في علم الغيب الذي اختص الله به نفسه"، مضيفًا: "لا يوجد مؤشر يدل على أن صاحب القبر في الجنة أو النار، لأن هذا الأمر من الغيبيات".

4- إنجابها 3 أطفال

زعمت صحيفة مصرية أن السيدة أم كلثوم تزوجت سرًّا من مستشار قانوني، وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وذلك على لسان الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن في تسجيل صوتي، يقال إنه رفض إذاعته بعد وفاته، وهو ما نفته السيدة بثينة محمد السيد حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة بأن كل ما نُشر غير صحيح، وإلا فأين هؤلاء الأبناء الآن، موضحة أن المستشار "وجدان" المذكور في القصة، كان متزوجًا من ابنة شقيقة كوكب الشرق وله فعلًا ثلاثة أبناء منها.

5- مثلية الجنس

في مايو 2015، نشرت المجلة الأردنية "ماي كالي"، مقالا صحفيا أثار جدلا واسعا بعنوان "الست أم كلثوم في القضية الجندرية"، لتعيد طرح أقاويل قديمة عن كون "أم كلثوم" مثلية الجنس، وتم تداوله بشكل سريع بين المواقع، ووصفته بأنه تحقيق صحفي يستقصي القضية باستفاضة للمرة الأولى منذ عقود.

ونشر كاتب المقال صورا لـ"الست" وهي تقبّل صديقاتها من ثغرهن مباشرة، معتبرا تلك الصور دليلا على "شذوذها"، ولكنه تناسى أن التقبيل بين النساء ليس بالأمر المستهجن في الثقافات الشرقية، على العكس منها الثقافات الغربية، وهناك مئات الصور والمشاهد من الأفلام المصرية التي تبثها التليفزيونات العربية كل يوم دون أن يؤولها المشاهد هذا التأويل الشاذ، لذا اعتبر الأمر مجرد "شائعة".