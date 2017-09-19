16أكتوبر.. استكمال محاكمة "جرانه والمغربي" بتهمة التربح
16أكتوبر.. استكمال محاكمة "جرانه والمغربي" بتهمة التربح
11:48 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
محكمة عابدين
كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في محاكمتهما في التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، لجلسة 16 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل، لورود التقارير.
صدر القرار برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وأمانة سر سيد حجاج، وأيمن القاضي.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم.
وألغت محكمة النقض حكم البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
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