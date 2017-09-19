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رسميًا.. فيرديناند يعلن عن ممارسة الملاكمة بشكل احترافي

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أعلن ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، اليوم الثلاثاء، عن توجهه لممارسة الملاكمة بشكل احترافي، مؤكدًا على رغبته في الفوز بلقب في غضون عام، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقرر فيرديناند العمل مع بطل العالم السابق في الملاكمة ريتشي وودهال لكي يساعده على أن يصبح بطلًا على الحلبة.

وأوضحت «ذا صن» أن فيرديناند يتدرب بقوة في الوقت الحالي للحصول على رخصة مجلس الملاكمة البريطاني ويخطط لخوض العديد من المواجهات في غضون الـ12 شهرًا المقبلين.

 

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