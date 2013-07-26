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الحلقة (16) من "لن أطلب الطلاق": حنان تترك بيت زوجها وتطلب الانفصال عنه

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الحلقة (16) من "لن أطلب الطلاق": حنان تترك بيت زوجها وتطلب الانفصال عنه الحلقة (16) من "لن أطلب الطلاق": حنان تترك بيت زوجها وتطلب الانفصال عنه

كتب : سارة محمد منذ 8 دقائق

في الحلقة السادسة عشر من المسلسل الخليجي "لن أطلب الطلاق"، يذهب خالد إلى المنزل ليجد زوجته تركت المنزل وأخذت جميع ملابسها دون أن تخبر زوجها، ويحضر يوسف ابنها ويحاول الاتصال بها ولكنه يكتشف أن هاتفها مغلق، ويتصل خالد بأخته ليخبرها وتقترح عليه أن يخبر الشرطة.

وفي مشهد آخر يظهر خالد وهو يجلس حزين على فراق زوجته ومعه أبنائه، وترسل حنان لأبنائها رسالة على الهاتف لتؤكد لهم أنها بخير وألا يحاولون البحث عنها وتطلب من يوسف أن يتصل بها دون علم والده أو أخوه.

ويذهب إليها يوسف في منزلها الجديد ليعرف ما بها وتطلب منه أن تنفصل عن والده، وتخبره بأنها قامت بتأجيل قرارها حتى يكبر أبنائها، وينهار خالد من صعوبة الموقف ويكسر زجاج المراية، وتطلب منه والدته أن يعيش معها في منزلها لأنها تحتاج أن يكون بجانبها.

"لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وتشارك في البطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي الكندري وأزهار الحلوجي.

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