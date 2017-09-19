رونالدو وجماهير ريال مدريد ضمن أبرز عوامل استعادة بيل لمستواه

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لا تزال الانتقادات توجه لجاريث بيل، على الرغم من تسجيله هدف في فوز ريال مدريد، في الجولة الماضية على ريال سوسيداد، بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني على ملعب الأنويتا.

وفشل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في تقديم أفضل مستوياته مع ريال مدريد في الشهور الأخيرة، مما جعله عرضة لانتقادات جماهير المرينجي وصافرات استهجانهم.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه وعلى الرغم من تقديم بيل لمستوى مقبول بعض الشيء في مباراة ريال سوسيداد، إلا أن مستواه لا يزال أقل بكثير من نجوم الفريق الآخرين الذين يبهرون في الأونة الأخيرة، وينبغي عليه رفع مستواه كثيرًا للتواجد في التشكيل الأساسي للريال هذا الموسم في ظل توهج كل من إيسكو وماركو أسينسيو.

وظهر في الشوط الأول من مباراة ريال سوسيداد عدم تمتع بيل بالثقة الكبيرة في النفس وظهر منفصلًا بعض الشيء عن زملاءه من خلال حرصه على اللعب في مركز الجناح وعدم الدخول من العمق مثل زملاءه، وظهر هذا الأمر في إحصائية المباراة التي أشارت إلى لمس بيل للكرة 43 مرة فقط طوال الـ90 دقيقية، وذلك على الرغم من بدايته المباراة كرأس حربة وهمي خلف بورخا مايورال.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى حرص بيل على تمرير الكرة للخلف كثيرًا في مباراة ريال سوسيداد، وبعيدًا عن كرة الهدف لم يتمكن بيل من المرور من مدافعي ريال سوسيداد سواء باستغلال السرعة أو المهارة، وتسبب تواجده في جانب الملعب إلى ندرة وجود فرص أمامه للتسديد على المرمى أو خلق فرص لزملاءه، لذا سيكون مفتاح نجاح بيل هو عودة رونالدو من جديد الأمر الذي سيخلق أمامه المساحة للظهور.

وأوضحت «ماركا» أن عودة رونالدو في مباراة أبويل خلقت مساحة كبيرة لبيل نجاح في استغلالها جيدًا في صناعة هدفين من ثلاثية ريال مدريد في تلك المباراة.

وبعد تسجيل ريال مدريد في 73 مباراة متتالية في جميع المسابقات، يبدو جليًا أن الفرق المواجهة للريال يبنغي عليها تسجيل هدف على الأقل من أجل الخروج بنقطة على الأقل من الريال، لذا عندما تهاجم تلك الفرق ستترك مساحة في خط دفاعها ينبغي على بيل استغلالها كما فعل في مباراة ريال سوسيداد عندما ركض مسافة 73 متر بسرعة 35 كم في الساعة ليسجل الهدف الثالث.

يذكر أن بيل تعرض لصافرات الاستهجان من قبل جماهير ريال مدريد في مباراة أبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج بيل إلى دعم جماهير الريال وزملاءه لاستعادة أفضل مستوياته من جديد.