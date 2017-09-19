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مدرب حراس دجلة: اشتغلت مع البنزرتي.. وسيلعب مدافعًا أمام الأهلي

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مدرب حراس دجلة: اشتغلت مع البنزرتي.. وسيلعب مدافعًا أمام الأهلي مدرب حراس دجلة: اشتغلت مع البنزرتي.. وسيلعب مدافعًا أمام الأهلي

التحرير

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أكد فكري صالح، مدرب حراس مرمى نادي وادي دجلة، أنه عمل من قبل مع فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الترجي التونسي، وكشف عن توقعه لخطته في مباراة العودة أمام النادي الأهلي، التي ستقام السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار في تصريحات خاصة لبرنامج «استاد الهدف»، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الترجي سيحاول إغلاق المساحات والدفاع حتى لا يحرز الأهلي أهدافًا، وإضاعة الوقت سيكون هدفه، وسيلعب على الهجمة المرتدة.

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وأضاف: «متأكد أن البنزرتي سوف يلعب بتلك الطريقة، ومتأكد أيضًا أن الأهلي قادر على الفوز في تونس، والعودة ببطاقة التأهل إلى الدوري التالي».

وعن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، قال: «سيكون نجم مباراة العودة، في تونس، فالخطأ لن يهدمه ولكنه سيكون أقوى في هذه الفترة».

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