طاهر أبو زيد يوضح موقفه من انتخابات الأهلي

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رفض طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، ووزير الرياضة الأسبق، الحديث عن انتخابات القلعة الحمراء في الوقت الحالي، رافضا الإعلان عن موقفه منها والقائمة التي سيدعمها.

وقال طاهر في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، إن الوقت مبكرًا للحديث عن الانتخابات خصوصًا وأن باب الترشح لم يفتح حتى الآن، ولا يعرف على أي لائحة ستقام الانتخابات.

وأضاف أبو زيد، أن الترشح في الانتخابات حق مكفول للجميع داخل الأهلي، لافتا إلى أن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف الجميع من أجل عبور مباراة الترجي التونسي، السبت المقبل، في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وتابع طاهر أبو زريد، إن النادي الأهلي لابد وأن يلعب بحذر دفاعي من بداية المباراة حتى لا تستقبل شباكه أي أهداف تزيد من الأمور صعوبة، مؤكدًا أن ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل خصوصا وأن الأهلي سبق له وأن حق انتصارات كبيرة في ملعب رادس.

وطالب طاهر أبوزيد، الجميع باحترام لائحة النادي الأهلي التي أقرتها الجمعية العمومية بحضور نحو 15 ألف عضو، مؤكدًا إن لائحة القلعة الحمراء أقرتها الجمعية العمومية ولابد من أن يتم احترامها، لافتا إلى أنه ليس من المنطقي قرار اعتماد الاسترشادية لائحة للأهلي.