وكيل «أتشيمبونج» يكشف حقيقة إصابته.. وخضوعه لعملية في غانا

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أكد نادر السيد، وكيل أعمال أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك، أن إصابة اللاعب عبارة عن التهاب، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل للعلاج، لإنه دائما ما يكون خادع للاعب.

وأشار في تصريحات خاصة لبرنامج «استاد الهدف»، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن الإصابة هاجمت اللاعب في آخر مباراة بالدوري العام الماضي، وبدأ العلاج مع طارق سليمان طبيب الزمالك، قبل أن يرتدي القميص الأبيض.

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وأضاف: «عندما سافر إلى غانا أجرى عملية أشبه بالحجامة في مصر، وكان بنسبة 80% تعافى بشكل جيد، ولكن أحد الأطباء أشركه في المران بشكل قوي، وهذا ما سبب له بعض المشاكل، والإصابة تستغرق قليل من الوقت فقط".