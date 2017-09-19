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عبد الشافي يكشف أسباب ترشحه في انتخابات الأهلي

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عبد الشافي يكشف أسباب ترشحه في انتخابات الأهلي عبد الشافي يكشف أسباب ترشحه في انتخابات الأهلي

التحرير

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قال كابتن شوقي عبد الشافي، مدير أكاديميات النادي الأهلي السابق، إنه قرر الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة، مؤكدًا أن بعض الأشخاص طلبوا منه الترشح لخدمة القلعة الحمراء.

وأضاف عبد الشافي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، في تصريحات إذاعية، أنه قرر الترشح في انتخابات الأهلي مستقل وليس على قائمة أي فرد.

وأوضح عبد الشافي، إنه يرتبط بعلاقة جيدة مع محمود الخطيب، المرشح للرئاسة، ومحمود طاهر الرئيس الحالي، لكنه لا يريد أن يحسب على أي شخص، مؤكدًا أنه يعد من أقدم المرشحين في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أنه من أبناء الأهلي منذ أن كان عمره 10 سنوات.

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كما أكد مدير أكاديميات الأهلي السابق، إن شقيقه عبد العزيز عبد الشافي، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، لن يترشح في انتخابات النادي المقبلة.

واختتم شوقي عبد الشافي، أن زيزو لم ولن يفكر في النزول بانتخابات الأهلي، لافتا إلى أن شقيقه مازال يعمل في المجال التدريبي الذي يفضله، كما أن زيزو رجل متصالح مع نفسه ويريد أن يكون بعيد عن الصراعات، مشيرًا إلى أنه خدم الأهلي على مدار فترة وجوده بالقلعة الحمراء.

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