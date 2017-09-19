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المنتخب يستقر على بديل عبد الشافي حال التأكد من إصابته

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المنتخب يستقر على بديل عبد الشافي حال التأكد من إصابته المنتخب يستقر على بديل عبد الشافي حال التأكد من إصابته

التحرير

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قرر الجهاز الإداري للمنتخب الوطني، بقيادة إيهاب لهيطة، التواصل مع مسئولي نادي أهلي جدة السعودي، من أجل معرفه حجم إصابة محمد عبد الشافي، جناح ايسر .

وطلب لهيطة، من مسئولي الأهلي تقريرًا طبيًا، عن إصابة اللاعب، لحسم مصيره بضمه من عدمه في لقاء الفراعنة ومنتخب الكونغو المقرر له 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المواهلة لكأس العالم 2018.

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وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور ، ضم أيمن أشرف، لاعب الأهلي، حال التأكد من غياب عبد الشافي.

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التحرير

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