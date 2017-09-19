المنتخب يستقر على بديل عبد الشافي حال التأكد من إصابته

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قرر الجهاز الإداري للمنتخب الوطني، بقيادة إيهاب لهيطة، التواصل مع مسئولي نادي أهلي جدة السعودي، من أجل معرفه حجم إصابة محمد عبد الشافي، جناح ايسر المنتخب.

وطلب لهيطة، من مسئولي الأهلي تقريرًا طبيًا، عن إصابة اللاعب، لحسم مصيره بضمه من عدمه في لقاء الفراعنة ومنتخب الكونغو المقرر له 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المواهلة لكأس العالم روسيا 2018.

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وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر، ضم أيمن أشرف، لاعب الأهلي، حال التأكد من غياب عبد الشافي.