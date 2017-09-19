الإثنين.. «كاف» يحسم إقامة أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون

التحرير

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أكد عمرو شاهين، مدير التسويق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، أن الاتحاد سيحسم إقامة أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون من عدمه، خلال اجتماع المكتب التنفيذي المقرر له الإثنين المقبل في غانا.

وقال شاهين، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الكاف قد يُعلن أيضًا التشكيل الجديد للجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي والتي تأخرت أكثر من مرة نتيجة كثرة الطلبات المُرسلة من الاتحادات الأهلية لترشيح أعضاء للجنة.

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يذكر أن الجابون استضافت النسخة الأخيرة لبطولة أمم إفريقيا 2017 والتي أُقيمت في شهر يناير الماضي، وحقق المنتخب الكاميرون البطولة بعد الفوز في النهائي على المنتخب الوطني بهدفين لهدف.