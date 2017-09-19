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«التحرير» تنشر تفاصيل الشرط الجزائي في عقد كوبر مع «الجبلاية»

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«التحرير» تنشر تفاصيل الشرط الجزائي في عقد كوبر مع «الجبلاية» «التحرير» تنشر تفاصيل الشرط الجزائي في عقد كوبر مع «الجبلاية»

التحرير

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علمت «التحرير»، اليوم الثلاثاء، من مصادر مُطلعة داخل اتحاد الكرة، تفاصيل الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الجبلاية لقيادة الفراعنة.

وينص العقد على إلزام الطرف الذي يرغب في فسخ العقد بسداد شهرين شرط جزائي بما يوازي 140 ألف دولار، بحسب راتب كوبر الأصلي قبل زيادته بعد الوصول لكأس الأمم الإفريقية بنسبة 15%، وحصوله على مكافأة قدرها 150 ألف جنيه.

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ويصبح العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون إلزام أي طرف بسداد أي مبالغ مالية حال فشل كوبر في الوصول لكأس العالم.

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التحرير

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