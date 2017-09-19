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عصام عبد الفتاح يقرر تقديم مذكرة ضد علاء عبد العال

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عصام عبد الفتاح يقرر تقديم مذكرة ضد علاء عبد العال عصام عبد الفتاح يقرر تقديم مذكرة ضد علاء عبد العال

التحرير

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أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، أن اللجنة ستتقدم بمذكرة ضد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، بعد هجومه على حكم لقاء فريقه أمام محمد معروف.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة لن تتوانى في الدفاع عن حق الحكام وحمايتهم، مؤكدًا أنه يجب على مسئولي الأندية احترام الحكام كما هو مطلوب من الحكام احترام الأندية.

كما نفى عصام عبدالفتاح، وجود أزمة في تعيين حكم دولي للقاء الزمالك والمصري المقرر له الجمعة المقبل في الجولة الثانية للدوري.

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وأوضح رئيس لجنة الحكام، أن لجنة الحكام استعدت لهذا اللقاء منذ عدة أيام وحددت الحكم الذي سيدير المباراة ولا توجد أي مشكلة والإعلان سيكون يوم الخميس المقبل أو صباح الجمعة على أقصى تقدير.

من جانبه كشف العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن ماتردد عن وصول خطاب للجبلاية بخصم 6 نقاط من الزمالك حال عدم سداد لاعبيه القدامى الأجانب غير صحيح.

وقال سويلم، لـ«التحرير»، إن الزمالك أرسل خطابًا للفيفا يطلب فيه مهلة 3 شهور لتوفيق أوضاعه وسداد مستحقات اللاعبين الأجانب.

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التحرير

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