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الحلقة (17) من "نظرية الجوافة": الدكتورة حالة مريضة بـ"ازدواج الشخصية"

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الحلقة (17) من "نظرية الجوافة": الدكتورة حالة مريضة بـ"ازدواج الشخصية" الحلقة (17) من "نظرية الجوافة": الدكتورة حالة مريضة بـ"ازدواج الشخصية"

كتب : محمد عاشور منذ 4 دقائق

شهدت أحداث الحلقة (17) من مسلسل "نظرية الجوافة"، اكتشاف الدكتورة هالة الشلشموني، التي تلعب دورها الفنانة إلهام شاهين أن "أمل" هي نفسها "مشيرة"، التي تلعب دورها الفنانة سماح أنور.

واتضح أن الدكتور هالة مريضة بـ"ازدواج الشخصية"، فلها شخصية تعتقد أن أمل توفقت، وشخصية أخرى ترى أن أمل مجرد "عفريت" أو شبح "مشيرة".

وقالت أمل لهالة إن رجل الأعمال لطفي زيدان اختطفها وهددها بالقتل، إذا لم تسلمه الأوراق والمستندات، واعترف لها أنه هو من قتل أختها مشيرة.

وتضع هالة السكر في العلبة المكتوب عليها "بن"، حتى لا يستطيع النمل أن يجد السكر، وهذا ما يدل على مرضها النفسي.

يذكر أن مسلسل "نظرية الجوافة" بطولة إلهام شاهين ورجاء الجداوي و علاء مرسي وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي.

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