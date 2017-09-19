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أحمد فتحي ضمن التشكيل الأفضل في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا

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أحمد فتحي ضمن التشكيل الأفضل في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا أحمد فتحي ضمن التشكيل الأفضل في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا

التحرير

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن التشكيل الأفضل بعد انتهاء مباريات الذهاب بالدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وضم التشكيل أحمد فتحي، لاعب الأهلي، والذي ظهر بمستوى ممتاز خلال مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

يذكر ان الأهلي تعادل مع نظيرة الترجى التونسي، بهدفين لكل فريق، فى مباراة الإياب لدورالـ8 من البطولة، والتى أُقيمت على استاد برج العرب، ومن المقرر ان تقام مباراة العودة فى رادس الجمعة المقبلة.

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وجاء التشكيل الأفضل على النحو التالي:

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التحرير

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