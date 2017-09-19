أخبار عاجلة

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين -
تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين -
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

كيف تتعرفين أن طفلك أصيب بارتجاج في المخ بعد سقوطه؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كيف تتعرفين أن طفلك أصيب بارتجاج في المخ بعد سقوطه؟

11:35 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

كيف تتعرفين أن طفلك أصيب بارتجاج في المخ بعد سقوطه؟

كيف تتعرفين أن طفلك أصيب بارتجاج في المخ بعد سقوط


(د ب أ)

شدّدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على ضرورة استشارة الطبيب فور الاشتباه في إصابة الطفل بارتجاج في المخ بعد تعرض رأسه للارتطام بفعل السقوط أو الضرب مثلاً.

وأوضحت أن أعراض ارتجاج المخ تتمثل في الشعور بالصداع والدوار والغثيان وصعوبات النوم وضعف التركيز والحساسية للضوء. وينبغي استدعاء سيارة الإسعاف في حال معاناة الطفل من تشوش ذهني أو تشنجات أو صعوبات في الكلام.

وبعد التحقق من الإصابة بارتجاج المخ، يحتاج الطفل إلى الراحة التامة، حيث ينبغي أن يلزم الطفل المنزل لمدة يومين إلى أربعة أيام على الأقل، مع مراعاة عدم إجهاد ذهن الطفل في البداية بأي شكل كالقراءة مثلاً. وبشكل تدريجي يمكن للطفل القراءة لفترة تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة في البداية، ثم حتى 30 دقيقة.

وعندما يكون بمقدور الطفل القراءة لمدة 45 دقيقة من دون الشعور بألم في الرأس، فيجوز حينئذ أن يعود الطفل إلى المدرسة، بالطبع بعد استشارة الطبيب المعالج. وبعد العودة إلى المدرسة ينبغي أن يأخذ الطفل في البداية فترات راحة منتظمة، مع مراعاة الاستغناء عن ممارسة الرياضة إلى أن يتماثل الطفل للشفاء تماماً.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لهذه الأسباب تشعر بـ "الدوخة والغثيان" أثناء السفر

    هو وهي

  • هكذا تواجه الغثيان المصاحب للصداع النصفي

    هو وهي

إعلان

a17d121a2c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج