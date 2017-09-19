كيف تتعرفين أن طفلك أصيب بارتجاج في المخ بعد سقوطه؟



(د ب أ)

شدّدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على ضرورة استشارة الطبيب فور الاشتباه في إصابة الطفل بارتجاج في المخ بعد تعرض رأسه للارتطام بفعل السقوط أو الضرب مثلاً.

وأوضحت أن أعراض ارتجاج المخ تتمثل في الشعور بالصداع والدوار والغثيان وصعوبات النوم وضعف التركيز والحساسية للضوء. وينبغي استدعاء سيارة الإسعاف في حال معاناة الطفل من تشوش ذهني أو تشنجات أو صعوبات في الكلام.

وبعد التحقق من الإصابة بارتجاج المخ، يحتاج الطفل إلى الراحة التامة، حيث ينبغي أن يلزم الطفل المنزل لمدة يومين إلى أربعة أيام على الأقل، مع مراعاة عدم إجهاد ذهن الطفل في البداية بأي شكل كالقراءة مثلاً. وبشكل تدريجي يمكن للطفل القراءة لفترة تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة في البداية، ثم حتى 30 دقيقة.

وعندما يكون بمقدور الطفل القراءة لمدة 45 دقيقة من دون الشعور بألم في الرأس، فيجوز حينئذ أن يعود الطفل إلى المدرسة، بالطبع بعد استشارة الطبيب المعالج. وبعد العودة إلى المدرسة ينبغي أن يأخذ الطفل في البداية فترات راحة منتظمة، مع مراعاة الاستغناء عن ممارسة الرياضة إلى أن يتماثل الطفل للشفاء تماماً.