إسرائيل تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية وتواصل انتهاكها للمسجد الأقصى

رام الله - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطناً فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من محافظة الخليل، ومواطنين اثنين من محافظة قلقيلية، ومواطنين اثنين من محافظة نابلس، إضافة إلى اعتقال مواطنين اثنين آخرين من بيت لحم، واثنين آخرين من محافظة سلفيت.

ومن محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه، وآخر من محافظة طوباس.

وفي سياق متصل، اقتحم موظف في سلطة الآثار الإسرائيلية، برفقة ضابط عسكري، صباح اليوم، المصلى المرواني في المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان إنهما قاما بجولة استكشافية مشبوهة واستفزازية في أرجاء المصلى المرواني دون معرفة الأسباب.

في الوقت ذاته، جدّد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حراسات مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذت جولات استفزازية فيه.

كما تواصلت دعوات ما يسمى "ائتلاف منظمات الهيكل"، لأنصارها ولجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة للمسجد المبارك خلال فترة الأعياد اليهودية التي ستبدأ بعيد رأس السنة العبرية بعد غد الخميس.

من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، عن الشيخ خالد المغربي (أحد مشايخ المسجد الأقصى) شريطة عدم دخول المسجد الأقصى (15) يوما.

يذكر أن الاحتلال لطالما اعتقل الشيخ المغربي بسبب محاضراته ونشاطاته داخل المسجد الأقصى.