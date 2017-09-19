أخبار عاجلة

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين -
تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين -
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إسرائيل تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية وتواصل انتهاكها للمسجد الأقصى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إسرائيل تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية وتواصل انتهاكها للمسجد الأقصى

11:50 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

إسرائيل تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية وتواصل انتهاكها للمسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطناً فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من محافظة الخليل، ومواطنين اثنين من محافظة قلقيلية، ومواطنين اثنين من محافظة نابلس، إضافة إلى اعتقال مواطنين اثنين آخرين من بيت لحم، واثنين آخرين من محافظة سلفيت.

ومن محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه، وآخر من محافظة طوباس.

وفي سياق متصل، اقتحم موظف في سلطة الآثار الإسرائيلية، برفقة ضابط عسكري، صباح اليوم، المصلى المرواني في المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان إنهما قاما بجولة استكشافية مشبوهة واستفزازية في أرجاء المصلى المرواني دون معرفة الأسباب.

في الوقت ذاته، جدّد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حراسات مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذت جولات استفزازية فيه.

كما تواصلت دعوات ما يسمى "ائتلاف منظمات الهيكل"، لأنصارها ولجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة للمسجد المبارك خلال فترة الأعياد اليهودية التي ستبدأ بعيد رأس السنة العبرية بعد غد الخميس.

من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، عن الشيخ خالد المغربي (أحد مشايخ المسجد الأقصى) شريطة عدم دخول المسجد الأقصى (15) يوما.

يذكر أن الاحتلال لطالما اعتقل الشيخ المغربي بسبب محاضراته ونشاطاته داخل المسجد الأقصى.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

    أخبار

  • إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق الخليل

    أخبار

  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

    أخبار

  • الاحتلال الإسرائيل يعتدي على حارسٍ بالأقصى

    أخبار

إعلان

7c6b922a98.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج