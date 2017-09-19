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القوات العراقية تفرض طوقا أمنيا على قضاء في الأنبار

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تفرض طوقا أمنيا على قضاء في الأنبار

11:47 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

القوات العراقية تفرض طوقا أمنيا على قضاء في الأنبار

ارشيفية

الانبار(العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن القوات العسكرية أحكمت طوقا أمنيا على قضاء عنة في مستهل عملية عسكرية انطلقت اليوم الثلاثاء لطرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من مناطق أعالي الفرات أقصى غربي العراق.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "القوات العسكرية أحكمت طوقا على قضاء عنة وسط هروب جماعي لعناصر داعش عبر البحيرة الى مدينة راوة".

وأوضحت أن عناصر بتنظيم داعش منعت العوائل في مركز قضاء عنة من الخروج تجاه القوات العسكرية وتستخدمهم دروعا بشرية .

وكان الفريق الركن عبد الأامير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة قد أعلن اليوم عن انطلاق عملية عسكرية لتحرير قضاء عنة ومنطقة الريحانة من سيطرة داعش في محافظة الانبار.

وقال يار الله ، في بيان صحفي، إن "قطعات عسكرية في عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة ولواء المشاة الآلي 30 وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري انطلقت بعملية واسعة لتحرير منطقة الريحانة وقضاء عنة من رجس عصابات داعش الإرهابية".

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