إحالة سائق جرار ألقى مخلفات صرف صحي بالمنيا للنيابة

المنيا ـــ ريمون الراوي:

تحفظت الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية بمركز المنيا، على جرار بمقطورة كسح، بعد ضبطه أثناء إلقاء مخلفات صرف صحي في نهاية طريق عزبة الإصلاح الزراعي المتجه لدمشير، مما يمثل إخلالا ً بالقانون، وتم إحالة السائق للنيابة العامة للتحقيق في الأمر واتخاذ أقصى عقوبة حياله.

وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم رفع مخلفات قمامة من على الترعة الدماريسية وعزبة الإصلاح الزراعي و"طريق مصرــــ أسوان" وقرية صفط اللبن والانتهاء من أعمال صيانة وتركيب الكشافات بقرية البرجاية وطريق "مصر ـــ أسوان" ومن أمام مدارس صفط اللبن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمرور على المجالس القروية.