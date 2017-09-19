تأجيل محاكمة ضابط متهم بالاستيلاء على 150 ألف جنيه من مواطن بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علي موسى، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ضابط شرطة من قوة قسم أول العاشر من رمضان، إلى جلسة الرابع من شهر يناير المُقبل لمناقشة شهود الإثبات؛ على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 150 ألف جنيه من أحد المواطنين خلال كمين أمني بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، أمر بإحالة "محمود.ن.ا" ضابط برتبة ملازم أول من قوة قسم أول العاشر من رمضان، إلى النيابة العامة، بعدما تلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بلاغًا من "وائل.ع.ال.م" 50 عامًا، و"إيهاب.ن.م" 48 عامًا، يعملان فى مجال المقاولات، يفيد بأنهم أثناء استقلالهم السيارة الخاصة بأحدهم، فوجئوا بوجود قول أمني من ضابط و3 أمناء شرطة، اعترضوا طريقهم، وقام باستيقافهم، حيث طالبهم الضابط بالإطلاع على رخصة القيادة والأوارق الخاصة بالسيارة، ووجد أن جميعها سليمة.

وأشار مقدمي البلاغ، إلى أن الضابط (المتهم) طلب تفتيش السيارة وعثر بداخلها على مبلغ 150 ألف جنيه، وهواتف محمولة خاصة بالمجني عليهم، فقام بالاستيلاء عليها واصطحب القوة الأمنية وانصرف.

وتبين من التحريات، أن الضابط خرج يوم الواقعة بصحبة قوة أمنية مكونة من ثلاثة أمناء شرطة "أحمد.الـ.ح" و"نبيل.ح.ش" و"إبراهيم.م.م"؛ لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة.

وبمواجهة الضابط، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان وجود المبلغ المالي، داخل منزله، وحُرر عن ذلك المحضر قم 2118 جنايات أول العشر لسنة 2017، فيما أمرت النيابة بحبس الضابط، وإخلاء سبيل الأمناء الثلاثة بضمان وظيفتهم، بعدما ثبت عدم اشتراكهم مع المتهم فى جريمته.