الإعدام لعامل قتل جارته وأشعل النيران فيها بسبب السحر بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علي موسى، رئيس المحكمة، على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لعامل؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 29489 جنايات منيا القمح لسنة 2017، بقتل جارته بطلق ناري ثم إشعال النيران في جثتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، ألقت القبض على المتهم "عادل.ع.م.ش" 28 عامًا، عامل، مُقيم بقرية "شلشلمون"؛ متهم بقتل جارته "ماجدة.س.س" 39 عامًا، ربة منزل، اعتقادًا منه بقيامهما بأعمال سحر وشعوذة تسببت في تدمير حياته.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم قتل المجني عليها بطلق ناري "خرطوش" ثم سكب عليها كمية من البنزين وأشعل النيران في جثتها، فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.