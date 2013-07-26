بالفيديو .. مويس ينجو من خسارة جديدة لمانشستر يونايتد بفضل زاها

نجى مانشستر يونايتد من هزيمة ودية جديدة ضمن المباريات التحضيرية للموسم الجديد وذلك بتعادل قاتل في الدقيقة الأخيرة أمام سيريزو أوساكا.

وكان مويس قد خاض ثلاث مباريات ودية فاز في واحدة وخسر أثنين، قبل التعادل 2-2 مع أوساكا الياباني.

افتتح سوجي موتو الأهداف في الدقيقة 34، وتعادل لمانشستر الياباني شينجي كاجاوا في الدقيقة 54.

وتقدم ميناموتو في الدقيقة 63 قبل أن يتعادل الصاعد زاها في الدقيقة الأخيرة.

أولى الأهداف جاء من خطأ دفاعي استغله هجوم الفريق الياباني وسجل سوجي موتو الأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل في الشوط الثاني كاجاوا بعد استلامه عرضية داخل منطقة الجزاء، قام بتسديدها بيساره في الشباك.

وبتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء يتقدم ميناموتو بعد قذيفة سكنت المقص الأيسر لمرمى يونايتد.

وقبل النهاية يقتنص زاها الهدف بعد تمريرة بالعرض أمام المرمى، سجل منها التعادل.

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