غدًا.. وزارة الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية بمسجد الحسين
غدًا.. وزارة الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية بمسجد الحسين
11:47 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
مسجد الحسين
كتب - محمود مصطفى:
تحتفل وزارة الأوقاف، غدًا الأربعاء، برأس السنة الهجرية 1439، بعد صلاة المغرب من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه.
ويحضر الحفل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، وبعض أعضاء مجلس النواب.
ووجهت وزارة الأوقاف، الدعوة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لحضور الحفل، الذي سيتم نقله على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري.
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