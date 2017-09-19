إحالة 42 موظفًا بالوحدات القروية في المنيا للتحقيق بسبب الإهمال

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أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 42 موظفًا بعدد من الوحدات القروية للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق معهم، وذلك نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي حيال المواطنين.

وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء: إن "هذا القرار جاء بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط الدورية أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة للمركز لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث رصد التقرير غياب عدد من الموظفين دون إذن مسبق وتأخر عدد منهم عن العمل بعد إغلاق دفاتر التوقيع في المواعيد الرسمية وترك العمل قبل مواعيد الانصراف المقررة - الأمر الذي استوجب تحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".

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وأضاف رئيس المركز أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية القروية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقًا لمصلحته في المقام الأول.