أخبار عاجلة

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين -
تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين -
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

إحالة 42 موظفًا بالوحدات القروية في المنيا للتحقيق بسبب الإهمال

Google+ Print
إحالة 42 موظفًا بالوحدات القروية في المنيا للتحقيق بسبب الإهمال إحالة 42 موظفًا بالوحدات القروية في المنيا للتحقيق بسبب الإهمال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 42 موظفًا بعدد من الوحدات القروية للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق معهم، وذلك نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي حيال المواطنين.

وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء: إن "هذا القرار جاء بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط الدورية أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة للمركز لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث رصد التقرير غياب عدد من الموظفين دون إذن مسبق وتأخر عدد منهم عن العمل بعد إغلاق دفاتر التوقيع في المواعيد الرسمية وترك العمل قبل مواعيد الانصراف المقررة - الأمر الذي استوجب تحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".

شاهد أيضا

وأضاف رئيس المركز أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية القروية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقًا لمصلحته في المقام الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»