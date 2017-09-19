اليوم.. السيسي يلقي خطابا أمام الأمم المتحدة

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يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، خطابا أمام الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.

ويستحدث السيسي، في خطابه، عن رؤية مصر لأوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم.

كما يعرض الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

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وتعقد الدورة 72 للجمعية العامة تحت شعار: «محورية الإنسان لتحقيق السلام والعيش الكريم للجميع على كوكب مستدام».

والتقى السيسي، أمس الإثنين، بمقر إقامته في نيويورك، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما التقى مجموعة من الشخصيات والمسئولين الأمريكيين، تضم عددا من الوزراء والمسئولين والعسكريين السابقين، بالإضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية.