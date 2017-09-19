«خارجية البرلمان»: بيان «عبد الله آل ثاني» منح النظام القطري 3 خيارات فقط

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قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن بيان الشيخ عبد الله آل ثاني يأتي في إطار تحكيم صوت العقل بشأن الموقف القطري، لافتًا إلى أن البيان احتوى على ثلاثة خيارات ولا يوجد بديل غيرها، على رأسها تغيير قطر من سلوكياتها، والثاني أن يتم تغيير النظام الحاكم في قطر، والثالث أن تستمر قطر في سياستها، وهذا الخيار تبدد بهذا البيان، خاصة أن هناك حالة من التفاعل مع الشيخ عبد الله آل ثاني، على حد قوله.

وأوضح في تصريحات صحفيه له اليوم، أنه وفقًا للبيان فهناك دعوة لحكماء العائلة الحاكمة تتفق على مبدأ التغيير، معتبرًا أنها خطوة واعية جاءت في محاولة من الشيخ عبد الله لإطفاء شرارة الانتفاضة على النظام، خاصة في ظل سحب الجنسية من شيخ أكبر قبيلة في قطر، خاصة أنها آل مرة، التي تعد أكبر عائلة في قطر وتمثل ٦٠% من تعداد سكانها.

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وألمح رضوان إلى إمكانية أن يتم عقد نوع من الصفقة أو السيناريو الذي سماه بـ«الخروج الآمن» للنظام القطري الحالي، معتبرًا أن الجولة الأوروبية التي قام بها هو ووزير خارجية قطر لم تؤت ثمارها، خاصة أن نغمة اتهام قطر برعاية الإرهاب أصبحت في تزايد.

واختتم تصريحاته قائلًا: «في النهاية الحل سيأتي من الداخل فهو حل قطري بحت، ومن وجهة نظري أن البيان صدر بعد تأييد من قبل أفراد أصحاب القرار في الأسرة الحاكمة».