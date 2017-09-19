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العصار وسفير بيلاروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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العصار وسفير بيلاروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك العصار وسفير بيلاروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

التحرير

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بحث محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، مع سيرجي راتشكوف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، عددا من موضوعات التعاون المشترك المقترحة وفرص التصنيع المشتركة بين البلدين.

وأكد العصار على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون بين وبيلاروسيا.

وناقش مستجدات موضوعات التعاون المشترك، التي تم الاتفاق عليها مسبقا، خلال الزيارات المتبادلة، التي تمت بين الجانبين وهي: الإنتاج المشترك للمعدات الزراعية، تصنيع الكباسات والثلاجات، تصنيع محطات الصرف الصحي، إنتاج إطارات السيارات، تصنيع الشاحنات، وعمل شراكة بين شركات بيلاروسية والوزارة من خلال "J.V" في مجال معدات تدوير المخلفات.

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وأعرب وزير الإنتاج الحربي عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب البيلاروسي، مؤكدا أنه يتوقع نتائج ملموسة للتعاون في القريب العاجل، التي تعود على الجانبين بالمنفعة المتبادلة.

من جانبه، أثنى راتشكوف على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصري، مؤكداً أن القيادتين المصرية والبيلاروسية توليان اهتماما كبيرا بالتعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورا إيجابيا مؤخرا بدافع من الإرادة المشتركة، لإقامة شراكة طويلة المدى وذلك من خلال تبادل الزيارات، وعقد اللقاءات المشتركة لتفعيل هذا التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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