النيابة تأمر بضبط عامل قطع أصابع زوجته لرفضها تسجيل منزل باسمه في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أمرت نيابة فاقوس العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار عامل؛ قطع إصبعي الإبهام لزوجته، وتعدى عليها بالضرب؛ لرفضها تسجيل منزل تملكه باسمه بقرية "الصالحية القديمة" التابعة لدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي لـ"السيدة.م.ل" 41 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بقرية "الصالحية القديمة" مصابة بجروح قطعية متعددة بالرأس واليدين، وتعرضها لبتر كامل بإصبعي الإبهام، فضلًا عن جروح قطعيى بإصبعي السبابة والوسطى باليد اليسرى.

بالانتقال وسؤال والد المصابة، اتهم المدعو "السيد.الـ.م.ع" 45 عامًا، زوج المجني عليها، بالتعدي عليها بسلاح أبيض "سنجة" وإصابتها؛ بسسب رفضها تسجيل منزل خاص بها باسمه، ولاذ المتهم بالفرار.

تحرر عن ذلك المحضر 41 / 668 أحوال ثان الزقازيق لسنة 2017، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم الهارب.