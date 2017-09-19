أخبار عاجلة

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين -
تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين -
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يهنئ الرئيس بمناسبة العام الهجري الجديد

11:23 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية

كتب - علاء عمران:

بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال باستقبال العام الهجري الجديد.

وفيما يلى نص البرقية:-

"يطيب لي وهيئة الشرطة، ونحن نستقبل العام الهجري الجديد 1439هـ ، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، سائلين المولى عز وجل أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

إننا لنستلهم من احتفالنا السنوي بالذكرى السنوية للهجرة النبوية الشريفة، المُثل والقيم الرفيعة في الصمود والتضحية، إيماناً برسالة سامية تُحقق الأمن والاستقرار، وتُدعم المسيرة البناءة للتنمية وتحمى وطننا الغالي.

حفظ الله الكنانة، ورعى أبناءها المُخلصين، ووفق سيادتكم لتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لشعب مصر العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دعوى لإسقاط الجنسية عن "مرسي" بعد إدانته بالتخابر

    أخبار

  • اللواء أحمد عمر: ارتباط جرائم المخدرات بصور الجريمة المنظمة أبرز التحديات

    أخبار

  • تحويلة مرورية لكسر بماسورة مياه بالكيلو 83 بطريق (الإسكندرية - القاهرة)

    أخبار

  • تنفيذ 35 ألفا و423 حكما قضائيا متنوعا في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام

    أخبار

إعلان

fbe885c897.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست