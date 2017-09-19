وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

كتب - علاء عمران:

بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال باستقبال العام الهجري الجديد.

وفيما يلى نص البرقية:-

"يطيب لي وهيئة الشرطة، ونحن نستقبل العام الهجري الجديد 1439هـ ، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، سائلين المولى عز وجل أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

إننا لنستلهم من احتفالنا السنوي بالذكرى السنوية للهجرة النبوية الشريفة، المُثل والقيم الرفيعة في الصمود والتضحية، إيماناً برسالة سامية تُحقق الأمن والاستقرار، وتُدعم المسيرة البناءة للتنمية وتحمى وطننا الغالي.

حفظ الله مصر الكنانة، ورعى أبناءها المُخلصين، ووفق سيادتكم لتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لشعب مصر العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير".