الجنايات تحيل إعادة محاكمة نجل الشاطر للاستئناف

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إحالة إعادة محاكمة الحسن خيرت الشاطر، نجل نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، بعد صدور حكم غيابي ضده في اتهامه بـ"التخابر مع حماس" إلى محاكمة الاستئناف، لنظر القضية أمام الدائرة المختصة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية مصطفى شوقي، وأيمن القاضي، وأحمد رضا.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على 34 متهما بالتخابر مع حماس تضمنت معاقبة حضوريا، لكلا من: محمد خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمد إبراهيم البلتاجي، القيادي بالجماعة، وأحمد محمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، بالإعدام شنقًا، وغيابيًا على السيد محمود عزت، ومتولى صلاح الدين عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن محمد خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبي، وأبوبكر حمدي كمال مشالي، وأحمد محمد محمد الحكيم، ورضا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.

كما عاقبت بالسجن المؤبد كلا من محمد مرسى العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان، القيادى الإخوانى، وسعد الحسينى، وقضت المحكمة بالسجن على كل من محمد فتحى رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأسعد محمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بالسجن 7 سنوات، وبانقضاء الدعوى عن المتهم فريد إسماعيل، لوفاته.