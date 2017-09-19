"جرانه والمغربي" يصلان محكمة عابدين لمحاكمتهما بتهمة التربح
"جرانه والمغربي" يصلان محكمة عابدين لمحاكمتهما بتهمة التربح
11:15 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
محاكمة جرانه والمغربي
كتب - محمود السعيد:
وصل زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، اليوم الثلاثاء، لمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، لحضور جلسة إعادة محاكمتهما بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وأمانة سر سيد حجاج، و أيمن القاضي.
كانت محكمة الجنايات قد قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم.
وألغت محكمة النقض حكم البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اليوم.. "الجنايات" تنظر إعادة محاكمة جرانه والمغربي بقضية الاستيلاء
-
20 سبتمبر.. الحكم على زهير جرانه في قضية "تراخيص الشركات"
-
المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في الحشيش بالعجوزة
-
الجنايات تعاقب "سباك" بالسجن 5 سنوات بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية
إعلان
إعلان