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"جرانه والمغربي" يصلان محكمة عابدين لمحاكمتهما بتهمة التربح

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مصراوي Masrawy

"جرانه والمغربي" يصلان محكمة عابدين لمحاكمتهما بتهمة التربح

11:15 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

محاكمة جرانه والمغربي

كتب - محمود السعيد:

وصل زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، اليوم الثلاثاء، لمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، لحضور جلسة إعادة محاكمتهما بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وأمانة سر سيد حجاج، و أيمن القاضي.

كانت محكمة الجنايات قد قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم.

وألغت محكمة النقض حكم البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

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