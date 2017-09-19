مصرع أمين شرطة في حادث تصادم أعلى الدائري

كتب – محمد الصاوي:

لقى أمين شرطة تابع للإدارة العامة للمرور مصرعه، اليوم الثلاثاء، صدمته سيارة ملاكي أثناء استقلاله دراجة بخارية على الطريق الدائري بنزلة مسطرد، ونتج عن الحادث توقف حركة السيارات أعلى الطريق للمتجه من الزراعي، وفي طريقه إلى السلام، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من غرفة النجدة بحادث مروري في الطريق الدائري.

وأمر اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان، ليتم إزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.