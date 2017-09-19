من يحسم لقب الدوري الإنجليزي بين قطبي مانشستر؟

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بعد مرور 5 جولات من الدوري الإنجليزي، يتصدر كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي جدول الترتيب متساويان في كل شيء.

ويمتلك الفريقان في رصيدهما 13 نقطة بعد تحقيق 4 انتصارات والسقوط في فخ التعادل في مباراة، كما سجلا 15 هدفًا وتلقت شباكهما هدفين فقط.

ولا يزال الوقت مبكر عن التحدث عن فوزهما باللقب خاصة أن حامل اللقب تشيلسي يبتعد عنهما بفارق 3 نقاط وتوتنهام بفارق 5 نقاط، إلا أن المستوى المميز الذي يقدماه حتى الآن يجعلهما المرشحان البارزان للتتويج باللقب في نهاية الموسم.

ومن جانبها استعرضت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أبرز نقاط القوة في الفريقين في السطور التالية كالأتي:

- التشكيل

يمتلك الفريقان جودة كبيرة في خط الهجوم وبخاصة الحلول الإبداعية التي يوفرها كل من هنريك مخيتاريان وكيفين دي بروين، إلى جانب الأهداف الغزيرة التي يسجلها كل من روميلو لوكاكو وسيرجيو أجويرو.

وتمكن جوارديولا من الاعتماد على كل من لوري ساني وبيرنارو سيلفا وإلكاي جندوجان من مقاعد البدلاء في مباراة واتفورد، بينما شارك كل من أنتوني مارسيال وأندير هيريرا وخيسي لينجارد من مقاعد الاحتياط في مباراة إيفرتون الأخيرة، مما يظهر إمتلاك المدربين لعمق كبير في التشكيل.

ومع ذلك يختلف الفريقين في طريقة اللعب، حيث يبحث مانشستر سيتي عن السيطرة الكاملة عن المباراة، وفي حال كان الفريق في يومه، سيكون من الصعب للغاية إيقافه وسيقدم كرة قدم جميلة لم يشهدها الدوري الإنجليزي منذ موسم 2003- 2004 والذي توج بلقبه آرسنال دون خسارة.

بينما يميل مانشستر يونايتد إلى الواقعية والصبر قبل مباغتة الخصم، ليبقى التساؤل هل بإمكان نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز تشكيل قوة دفاعية كبيرة في مانشستر سيتي، وذلك بعدما لم تهتز شباك الفريق بأي أهداف في آخر 3 مباريات، بينما تبقى مشكلة اليونايتد في مركز الظهير الأيسر الذي يتبادل عليه كل من دالي بليند وماتيو دارميان وأشلي يونج حتى عودة لوك شاو المصاب.

المباريات المقبلة

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يأمل مانشستر يونايتد في إنهاء المباريات المقبلة بقوة قبل فترة التوقف الدولية المقبلة، حيث يواجه اليونايتد المباراة المقبلة نظيره ساوثهامبتون خارج ملعبه قبل أن يستقبل كريستال بالاس.

وبدوره يستقبل مانشستر سيتي كريستال بالاس قبل الرحيل إلى مواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في اختبار حقيقي لجودة السيتي.

- خبرة التتويج باللقب

يمتلك جوزيه مورينيو خبرة كبيرة في كيفية الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، خاصة إذا استهل المشوار بقوة كما يفعل هذا الموسم، وفي كل مرة يصل فيها مورينيو إلى أعياد الميلاد في الصدارة ينجح في نهاية المطاف في التتويد باللقب.

وبدوره تمكن جوارديولا من الفوز بلقب الدوري الإسباني والألماني، إلا أن الدوري الإنجليزي له طبيعة خاصة يعلمها مورينيو جيدًا بعدما توج بلقبه في 3 مناسبات سابقة.

كما سبق وأن توج 7 لاعبين من مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي من قبل، بينما توج 5 لاعبين من مانشستر سيتي من قبل بلقب الدوري الإنجليزي، وسيحصل مانشستر يونايتد على إضافية بعودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى التشكيل من جديد في شهر يناير المقبل.

الفرق المنافسة

ينبغي على مانشستر سيتي واليونايتد التعامل بحذر مع الوضع الحالي، حيث تصدر اليونايتد جدول الترتيب بعد أول 3 جولات الموسم الماضي قبل أن ينهي المسابقة في المركز السادس.

ومن جانبه فاز مانشستر سيتي بأول 6 مباريات قبل أن يفوز بعدها بثلاث مباريات في المواجهات التسع التالية، وتعرض لهزائم أمام تشيلسي وتوتنهام وليستر سيتي.

ومن الهام النظر إلى أن كونتي بدأ مع تشيلسي الموسم الماضي بصورة سيئة قبل أن يكتسح الجميع ويتنافس في نهاية المطاف مع توتنهام على لقب الدوري.