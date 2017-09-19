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برشلونة يبحث عن مواصلة العلامة الكاملة في «الليجا» أمام إيبار

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برشلونة يبحث عن مواصلة العلامة الكاملة في «الليجا» أمام إيبار برشلونة يبحث عن مواصلة العلامة الكاملة في «الليجا» أمام إيبار

التحرير

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يستقبل برشلونة المتصدر برصيد 12 نقطة نظيره إيبار الـ13 برصيد 6 نقاط على ملعب «الكامب نو» في تمام الساعة 22:00، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

يدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوز صعب في الجولة الأخيرة على أرض خيتافي بنتيجة 2-1، في المباراة التي شهدت إصابة عثمان ديبملي، والتي ستبعده عن الملاعب 4 شهور.

ومنذ صعود إيبار إلى «الليجا» في عام 2014، نجح برشلونة في فرض هيمنته بالكامل في مواجهته معه من خلال الفوز بجميع اللقاءات الست مسجلًا 20 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

وبدوره نجح فالفيردي أثناء تدريبه لأتلتيكو بلباو من الفوز على إيبار في 4 مباريات وتعرض للخسارة في للقاء واحد وتعادل في مثله.

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وبعد الظهور الباهت لبرشلونة أمام خيتافي في الجولة الماضية وشعور بعض اللاعبين بالإرهاق، من المنتظر أن يجري فالفيردي بعد التدوير على تشكيل برشلونة.

ومن المنتظر أن يعود نيسلون سيميدو، إلى التشكيلة الأساسية للفريق اليوم بعد إراحته السبت الماضي، على أن يتواجد خافير ماسكيرانو إلى جانب جيرارد بيكيه في قلب الدفاع.

وبالنظر إلى وسط الملعب نجد أن سيرجيو بوسكيتس وأندريس إنيستا وإيفان راكيتيتش خاضوا جميع المباريات من العودة من فترة التوقف الدولية، وبالتالي من المنتظر إراحة أي منهم وإتاحة الفرصة لسيرجي روبرتو وباولينيو ودينيس سواريز.

وفي خط الهجوم من المنتظر أن يعتمد فالفيردي على جيرارد ديولوفيو بديلًا لديمبلي المصاب إلى جانب كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز واللذان ساهما في تسجيل 14 هدفًا فيما بينهما أمام إييار في المواجهات السابقة.

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التحرير

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