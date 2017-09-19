ليفربول يستهل مشواره في كأس الرابطة بمواجهة ليستر سيتي

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تستهل أندية الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، مشوارها في كأس الرابطة الإنجليزية أملاً في خلافة مانشستر يونايتد حامل لقب النسخة الماضية.

وستكون ضربة البداية من ملعب كينج باور، وذلك عندما يستقبل ليستر سيتي نظيره ليفربول في مباراة غاية في الصعوبة على رجال يورجين كلوب، في دور الـ32 من المسابقة.

ويأمل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في تعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما ودع المسابقة من نصف النهائي بالخسارة أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف.

وبدوره ودع ليستر سيتي المسابقة الموسم الماضي من دور الـ32، وذلك بالخسارة على ملعبه من تشيلسي بنتيجة 4-2 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

ويحمل ليفربول الرقم القياسي كأكثر فريق توج بلقب كأس الرابطة وذلك في 8 مناسبات آخرها موسم 2011- 2012، بينما توج ليستر سيتي باللقب 3 مرات آخرها موسم 1999- 2000.

ومن جانبه يستقبل توتنهام على ملعب ويمبلي نظيره بارنسلي الناشط في الدرجة الأولى الإنجليزية وعين رجال مارويسيو بوكيتينو المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وودع توتنهام المسابقة الموسم الماضي من دور الـ16 بالخسارة على ملعب أنفيلد بهدفين مقابل هدف، بينما ودعع بارنسلي نسخة الموسم الماضي من الدور الأول بالخسارة على ملعبه أمام نورثامبتون تاون بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

وتوج توتنهام بلقب المسابقة في مناسبات سابقة آخرها موسم 2007- 2008، بينما لم يسبق لبارنسلي التتويج باللقب من قبل.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية:

أستون فيلا- ميدلسبره الساعة 20:45

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برينتفورد- نوريتش سيتي الساعة 20:45

بريستول سيتي- ستوك سيتي الساعة 20:45

بيرنلي- ليدز يونايتد الساعة 20:45

بورنموث- برايتون الساعة 20:45

كريستال بالاس- هدرسفيلد تاون الساعة 20:45

ليستر سيتي- ليفربول الساعة 20:45

وست هام- بولتون واندرز الساعة 20:45



ولفرهامبتون- بريستول روفرز الساعة 20:45

ريدينج- سوانزي سيتي الساعة 21:00

توتنهام- بارنسلي الساعة 21:00