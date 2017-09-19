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«مجدي وهبة».. تزوج ابنة عم الملكة «ناريمان» ومات بجرعة زائدة من «المخدرات»

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رئيس العصابة الشرير في فيلم "حنفي الأبهة" والفتوة في فيلم "المطارد" والمجرم في فيلم "بذور الشر"، والضابط الفاسد في فيلم "أبناء وقتلة"، جميعها أدوار تميز بها الفنان الراحل "مجدي وهبة" الذي برع في أدوار الشر والبلطجة، حيث كان قدوته في التمثيل الفنان الراحل وعملاق الشر محمود المليجي وذو الملامح الحادة زكي رستم.

مجدي متولي وهبة محمد، ولد في 19 سبتمبر عام 1944، بمحافظة بني سويف، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967، وبعدها بعام واحد فقط حصل أيضًا على ليسانس آداب قسم علم نفس، لتتكون شخصية الفنان المميز ذى الموهبة والعلم والثقافة الواسعة.

لمع نجم الفنان مجدي وهبة عندما شاهده المخرج الراحل نور الدمرداش بالصدفة في أحد الأستوديوهات، وأسند إليه دور البطولة في مسلسل "البقية تأتي"، ومن هنا اشتهر وهبة، الذي وصل رصيده الفني لأكثر من 70 فيلمًا، من بينها "ضربة شمس" و"باب النصر" و"ثرثرة فوق النيل"، كما اشترك في عدة مسلسلات ومسرحيات، إضافة إلى مشاركته في العمل الإذاعي "برديس" عام 1978، كما قام بإنتاج مسلسل "الكعبة المشرفة"، ومسرحية "حلم الحياة".

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لم تكن حياته الشخصية كما نراه على الشاشة، فالفنان الذي برع في تجسيد دور الضابط الذي يحارب الفساد والمخدرات وتميز في دور الضابط بفيلم "ليل وقضبان" عام 1973، اعترف بتعاطيها وألقي القبض عليه أكثر من مرة بتهمة التعاطي والاتجار، ففي عام 1983 ألقي القبض عليه متلبسًا بحيازة قطعة من المخدرات و5 جرامات أفيون و15 جراما بودرة، ومع ذلك نفى وهبة تلك التهم، لكنه اعترف بتعاطيها، موضحًا أنها "لزوم التسخين" لبروفات أحد المسرحيات التي كان يستعد لها ذلك الوقت، ورغم سجنه لمدة 70 يومًا على ذمة التحقيقات، فإن المحكمة أصدرت حكمًا ببراءته.

تزوج الفنان مجدي وهبة من ابنة عم ملكة السابقة «ناريمان»، وأنجب منها ابنة واحدة، وفي 4 فبراير عام 1990 رحل وهبة عن عمر يناهز 46 عامًا بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب، وأوضح التقرير الطبي أنه تناول جرعة زائدة من المخدرات تسببت في هبوط بالدورة الدموية أدى للوفاة.

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