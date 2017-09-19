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الأهلي: نطالب بالعدالة التحكيمية أمام الترجي

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الأهلي: نطالب بالعدالة التحكيمية أمام الترجي الأهلي: نطالب بالعدالة التحكيمية أمام الترجي

التحرير

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قال سيد معوض، المدرب المساعد بالنادي الأهلي، إن فريقه لا يطلب سوى العدالة التحكيمية في لقاء الإياب أمام الترجي التونسي، والمقرر لها السبت المقبل، في دور الـ8 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تعادل ذهابًا مع الترجي بهدفين لكل منهما، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي أقيمت الأحد الماضي، وشهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا من جانب القلعة الحمراء.

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وأكد «معوض» في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الأهلي والترجي فريقان كبيران، ولا يليق أن يتم إسناد إدارة اللقاء تحكيميًا لحكام أقل من المستوى، مضيفًا: «نضع سيناريوهات التعامل مع لقاء الإياب.. واثق أن الفريق سيقدم مباراة قوية خاصة أننا ظهرنا بمستوى طيب في لقاء الذهاب».

ودافع معوض، عن حارس المرمى شريف إكرامي، مؤكدًا أن الأخطاء يتحملها الفريق بالكامل وليس لاعب بعينه، وهي السياسة التي يتبعها الجهاز الفني الحالي منذ اليوم الأول بقيادة حسام البدري.

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التحرير

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