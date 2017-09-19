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وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية السباحة فريدة عثمان

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وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية السباحة فريدة عثمان وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية السباحة فريدة عثمان

التحرير

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يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، توقيع عقد رعاية للسباحة المصرية فريدة عثمان، من جانب شركة حديد الجارحي، وذلك بمركز التعليم المدني، اليوم الثلاثاء، في تمام الحادية عشر صباحًا.

وأشار عبد العزيز، في تصريحات صحفية، إلى أن هذا الاهتمام من جانب القطاع الخاص بأبطال ، يؤكد على الوعي بالمسئولية الاجتماعية ورعاية الأبطال ومعاونة الدولة في تطوير الرياضة المصرية.

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وكانت فريدة عثمان صاحبة الـ(22 عامًا) حققت إنجازًا تاريخيًا للسباحة المصرية بحصولها على أول ميدالية في منافسات بطولة العالم، حيث حققت نجمة مصر الميدالية البرونزية مسجلة زمن 25.39، وجاءت خلف السباحة السويدية "سارة سيجوستروم" التي حصدت الذهبية والسباحة الهولندية "رانومي كروموويدجوجو" التي فازت بالفضية.

ومن المقرر أن يحضر التوقيع المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة.

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التحرير

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