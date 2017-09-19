وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالطيران المدني

كتب- أحمد أبوالنجا:

أصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، قرارًا بمنح بعض العاملين بوزارة الطيران المدني، مأمورية الضبط القضائي.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، نص القرار رقم 6509 لسنة 2017 على أنه بعض الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالعاملين في الطيران المدني والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2010 وعلى كتاب أمين عام وزارة الطيران المدني فقد قرر وزير العدل يخول العاملون بوزارة الطيران المدني الوارد اسمائهم بصفتهم الوظيفية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1981.